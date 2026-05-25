Стало известно, к каким последствиям приведет запрет РФ на товары из Армении

Эксперты назвали последствия российских ограничений на ввоз армянской продукции. Россия является основным рынком сбыта армянского коньяка, поэтому любые запреты со стороны Москвы крайне болезненны для экономики республики, заявил «Ведомостям» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

По его словам, сейчас вопросы возникают в первую очередь к Еревану — понимает ли правительство Никола Пашиняна, куда движется, и отдает ли отчет в последствиях своего курса. Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян считает, что у российских санкций есть политическая подоплека.

Он обратил внимание на время введения ограничений — практически сразу после саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московски пояснил, что попавшие под санкции производители — не маленькие игроки, но в масштабах всего алкогольного рынка их доля не является решающей.

Ранее сообщалось, что напряженность между Москвой и Ереваном, который взял курс на сближение с Евросоюзом, вылилась в очередной торговый конфликт. Россия в течение нескольких дней ввела запрет на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук» и коньяка с нескольких крупных предприятий — якобы из-за нарушений обязательных норм.