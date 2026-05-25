В Италии спрогнозировали сроки восстановления энергорынка

Первый положительный эффект в виде снижения цен на энергоносители в случае заключения соглашения между США и Ираном и открытия Ормузского пролива можно ожидать сразу.

Однако, как считает министр по окружающей среде и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин, на полное восстановление энергорынка уйдут месяцы, если не годы.

"Если все (заключение соглашения - прим. ТАСС) пойдет хорошо, эффект можно ожидать немедленно. Потому что ценовая составляющая, обусловленная коммерческими спекуляциями, сразу же исчезнет. При увеличении предложения цена снизится", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera. "Но мы не знаем, будет ли плата за проход в Ормузском проливе. Были повреждены заводы по сжижению газа и нефтяные месторождения. Мы не знаем, сколько времени потребуется для восстановления всего. Я думаю, что на возвращение к нормальной ситуации уйдут месяцы, возможно, годы", - считает министр.

По его мнению, в настоящий момент наиболее пострадавшими от напряженности вокруг Ирана и приостановки поставок энергоносителей являются Китай, Япония, Республика Корея, которые зависели от них на 70-80%.

По словам министра, Италия находится в лучшем положении, чем многие другие страны Европы, особенно Германия, поскольку уже занялась поставками на зимний сезон.

"У нас уже есть контракты на заполнение складов более чем на 90% их вместимости: ни у кого в ЕС такого нет. В отличие от других стран, например, по сравнению с Германией, мы вполне спокойны", - сказал министр.

Он отметил, что энергокризис в Европе сказывается в основном на темпах производства, которые замедлились.