«Сложно и дорого»: Европе предрекли новые трудности из-за ситуации с газом

Накачать газ в европейские подземные хранилища до 90% к зиме 2026–2027 годов будет «сложно и дорого», заявил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, передает агентство «Прайм».

Нынешние рыночные условия делают эту задачу крайне затратной, отметил собеседник. Европейский хаб TTF (Нидерланды) 20 мая торговался на уровне 570–590 долларов за тысячу кубометров. Такая цена — уже серьезное значение для летнего сезона, а необходимость форсированной закачки рискует разогнать стоимость газа на всем рынке, пояснил эксперт.

Если Европа сохранит текущие объемы покупки сжиженного природного газа, хранилища заполнятся примерно на 80%. Чтобы подняться выше, потребуется жесткая конкуренция за новые партии СПГ.

Ситуация вокруг Ормузского пролива добавляет давления. В случае сбоев поставок сжиженного газа с Ближнего Востока азиатские импортеры начнут перехватывать альтернативные объемы, и Европе придется с ними бороться, предупредил Тимонин.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что 20 мая наблюдался очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов сократилось до минимальных для этих суток значений за всю историю наблюдений.