Украинцы начали отказываться от мяса в пользу хлеба

На Украине на фоне роста цен жители начали сокращать потребление мяса и молочных продуктов, переходя на более дешёвые продукты, в частности хлеб. Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, комментируя ситуацию на потребительском рынке страны.

По словам эксперта, речь идёт не о физическом дефиците товаров, а о снижении покупательной способности населения. Из-за подорожания продуктов украинцы вынуждены пересматривать свой рацион в сторону более доступных по цене позиций. В апреле 2026 года хлеб подорожал на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а мясо и мясопродукты — на 13,2%.

За последние годы цены на базовые продукты в Украине выросли в 1,5–2,2 раза. С февраля 2022 года по апрель 2026 года куриное филе подорожало со 115 до 225 гривен за килограмм, свинина — со 120 до 240 гривен, а буханка пшеничного хлеба — с 22 до 48 гривен. Инфляция в апреле 2026 года достигла 8,6% в годовом выражении.

Основные причины роста цен — подорожание топлива (дизель вырос на 25 гривен за литр) и удобрений (на 20–25%) из-за конфликта в Ормузском проливе, а также сложные погодные условия, из-за которых посевная стартовала с опозданием на 10–15 дней.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание хлеба до 25% и мяса в пределах 15–20% до конца 2026 года. При этом Украина полностью обеспечивает себя зерновыми — внутренняя потребность составляет 7,5–8 млн тонн при урожае около 20 млн тонн, поэтому дефицит продуктов стране не грозит.