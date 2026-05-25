В ЦБ указали на необходимость ухода с рынка РФ Mastercard и Visa

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка, они не выполняют функционал, который обеспечивали.
Об этом сообщила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт", - подчеркнула она.