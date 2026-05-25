Цены на золото резко взлетели после слухов об открытии Ормузского пролива

Перспектива разблокировки Ормузского пролива толкнула цены на золото вверх. Драгметалл прибавил 1,6%, достигнув 4580 долларов за унцию, и полностью отыграл падение прошлой недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на биржевые данные.

В воскресенье США сообщили о прогрессе в переговорах с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио допустил «хорошие новости» в ближайшие часы. Однако Дональд Трамп в соцсетях заявил, что не намерен торопиться с подписанием сделки.

Аналитики называют реакцию золота сдержанной. Рынок уже привык к громким заявлениям Трампа без последствий, пояснил Джастин Лин из Global X ETFs. Инвесторам нужны реальные шаги от Тегерана.

С конца февраля золото потеряло 13%. Главная причина — ставки на повышение процентных ставок ФРС из-за взлетевших цен на энергоносители. Высокие ставки «убивают» привлекательность металла, который не приносит дохода.

Трейдеры замерли в ожидании. Нет ясности по ядерной программе Ирана, отмечают эксперты. К тому же в понедельник закрыты рынки США, Британии, Гонконга и Южной Кореи — ликвидность упала, говорится в материале.