Экспорт СПГ США в марте стал рекордным

США в марте 2026 года экспортировали рекордные 573,5 млрд куб. футов (16,2 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ) на фоне ближневосточного конфликта, следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось около 62% всего экспорта, а отгрузки в Азию выросли вдвое.

Экспорт СПГ в марте оказался на 16% выше, чем в феврале, и на 25% больше, чем в марте 2025 года. Всего было отправлено 188 танкеров с СПГ. Таких показателей удалось добиться за счет наращивания мощностей завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане, а также увеличения отгрузок с Sabine Pass и Corpus Christi.

Основными направлениями поставок стали - Франция (65,2 млрд куб. футов, или 1,85 млрд куб. м), Нидерланды (58 млрд куб. футов, или 1,64 млрд куб. м), Египет (53,3 млрд куб. футов, или 1,5 млрд куб. м), Испания (50,6 млрд куб. футов, или 1,43 млрд куб. м) и Италия (50,4 млрд куб. футов, или 1,43 млрд куб. м). На эти страны пришлось 48,4% всех поставок США.