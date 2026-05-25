В Индии цены на бензин и дизель выросли в четвертый раз за 10 дней

Государственные топливные компании Индии повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо, рост составил 2,61 рупии ($0,0273) и 2,71 рупии ($0,0284) за литр соответственно. Об этом сообщило агентство ANI.

В Нью-Дели стоимость литра бензина 25 мая составляет 102,12 рупии, 1 литр дизеля продается по цене 95,20 рупии.

Рост цен произошел в стране уже в четвертый раз за минувшие 10 дней. 15 мая они были повышены на 3 рупии, а 19 мая - на 0,9 рупии, 23 мая - на 0,7 рупии. Совокупный рост цен на топливо составил 7,5 рупии с начала их пересмотра.

Повышение стоимости бензина и дизеля произошло также в других городах южноазиатской республики. Цены на топливо в Индии в общенациональном масштабе увеличиваются впервые за четыре года на фоне усилий нефтяных госкомпаний по сокращению ущерба от конфликта на Ближнем Востоке и ослабления рупии.

Ранее в мае премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан экономить топливо на фоне мирового энергетического кризиса из-за напряженной экономической ситуации, вызванной затяжным конфликтом США с Ираном.