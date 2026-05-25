Американцы столкнулись с резким скачком цен на бензин

Американцы стали тратить на бензин почти на 40% больше, чем год назад, из-за перебоев с поставками топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на газету Financial Times, которая приводит данные PNC.

Потребители с трудом пытаются сократить покупки топлива, отмечается в материале. Давление на покупателей усилилось после эскалации вокруг Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива. Через эту артерию проходили основные поставки нефти и газа из стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что рост цен на бензин в США повлияет на настроения избирателей. Такой прогноз сделал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ИС «Вести». По словам эксперта, стоимость топлива традиционно была важным электоральным фактором для американцев.

Последние пять лет внутренняя политика страны находится под сильным давлением из-за высоких цен на бензин. Если рядовой гражданин видит, что его благосостояние ухудшается из-за действий властей, он меняет предпочтения на выборах, и эту ситуацию подогревают оппоненты нынешней администрации. Поскольку цены на топливо, скорее всего, продолжат расти, давление на электорат будет усиливаться, заключил Фролов.