Банк России обжаловал в суде ЕС регламент о помощи Украине

Банк России 22 мая 2026 года подал в Общий суд Европейского союза (Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года № 2026/467, обжалование касается правового и финансового механизма, созданного указанным актом для предоставления Украине поддержки в 2026-2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка 25 мая.

По версии Банка России, регламент допускает толкование, что погашение предоставленного Украине займа будет осуществляться за счет активов Банка России, что, как утверждается, представляет собой незаконную и скрытую форму использования активов в качестве обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов. Банк считает, что по своему содержанию и правовым последствиям спорный акт выходит за рамки обычных мер финансово-экономического сотрудничества с третьей страной и фактически рассматривает суверенные активы центрального банка как элемент финансовой поддержки государства-получателя помощи.

В заявлении указывается, что такой механизм изменяет правовой и экономический режим суверенных активов и нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков. Документ подан в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и продолжает работу Банка России по защите его прав и законных интересов в связи с мерами ЕС в отношении его активов.

Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях для обжалования любых, по его мнению, незаконных мер, принятых ЕС или отдельными государствами‑членами в отношении Банка России или его активов.