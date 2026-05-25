В России предупредили Армению о последствиях ее выхода из ЕАЭС

Россия - надежный поставщик энергоресурсов, в особенности для своих партнеров.

Однако привлекающая Ереван льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), напомнил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная, более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так - Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо - ближайшим союзникам и партнерам", - подчеркнул представитель Кремля.

В то же время Песков указал, что "такой режим невозможен для участников иных интеграций" - это "Евросоюз, конечно же".

"Там уже категория цен совсем другая - она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване", - заключил он.

Песков назвал "открытым вопрос о выборе пути дальнейшего пути экономической интеграции", но напомнил, что в ходе визита в Москву Пашинян "сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой".