Обвал на нефтяном рынке грозит ЕС и США

Нефтяные рынки Азии находятся на грани минимального эксплуатационного уровня, аналогичная ситуация вскоре может возникнуть в Европе, а в США дефицит топлива вероятен уже к июлю, заявил в понедельник главный энергетический стратег Carlyle Джефф Карри, передает CNBC.

По словам Карри, данные о мировых запасах нефти обманчивы — большая часть хранящейся нефти не может быть использована немедленно, так как нужна для обеспечения безопасности трубопроводов и систем хранения. Азия уже близка к «минимальным уровням эксплуатации», отметил он в интервью CNBC на конференции UBS в Сингапуре.

С начала конфликта с Ираном перебои в судоходстве через Ормузский пролив резко сократили экспорт энергоносителей с Ближнего Востока. В Европе аналогичные трудности могут возникнуть в ближайшие недели.

Все запасы, которые США извлекают из стратегического резерва, уходят на экспорт в Европу, поэтому европейцы считают, что проблем нет. Но так не может продолжаться долго, предупредил эксперт.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что если ситуация не улучшится, мир столкнется с серьезным дефицитом нефти в пик летнего потребления — уже в июле или августе.