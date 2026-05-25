Страна БРИКС оказалась на грани энергоколлапса

Производство электроэнергии на газовых электростанциях (ГЭС) в Индии упало до минимума как минимум за последние шесть лет на фоне перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока из-за перекрытия Ормузского пролива. Об усугублении энергокризиса в стране БРИКС сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики (Минэнерго) азиатского государства.

© Lenta.ru

С апреля по 21 мая местные ГЭС произвели в общей сложности порядка 3,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Достигнутый результат оказался самым низким для этого периода времени как минимум с 2019 года. За тот же период 2025-го местные ГЭС произвели на треть больше электроэнергии.

Ситуация усугубляется повышенным спросом со стороны населения. В условиях традиционной летней жары граждане стали активно пользоваться кондиционерами и другими охлаждающими приборами, включая их на полную мощность. В результате на внутреннем рынке усилился дисбаланс спроса и предложения электроэнергии. Продолжительное сокращение поставок газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов рискует привести к энергоколлапсу в Индии, предупредили эксперты.

Другим серьезным последствием войны в Иране для Индии стал дефицит нефтяного сжиженного газа. Это топливо активно используется в том числе для приготовления пищи. Резкое сокращение поставок топлива с Ближнего Востока ударило по ряду важных отраслей индийской экономики, включая ресторанный и гостиничный бизнес. Закрытие Ормузского пролива также максимально затруднило работу крематориев в азиатской стране. На этом фоне глава отдела развивающихся рынков компании Federated Hermes Кунджал Гала назвал Индию одной из главных пострадавших от войны в Иране.