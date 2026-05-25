Промышленность страны ЕС столкнулась с резким оттоком рабочей силы

С момента начала пандемии немецкая промышленность лишилась 341,5 тысячи сотрудников, сообщает Bild со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании EY.

К концу первого квартала 2026 года в отрасли насчитывалось 5,3 миллиона занятых — на 127 тысяч меньше, чем год назад. Хуже всего дела обстоят в автомобилестроении. С 2019 года там сократилось почти 126 тысяч мест, из них около 32 тысячи — только за последний год. В машиностроении потери составили более 86 тысяч рабочих мест, примерно 22 тысячи из них пришлись на последние 12 месяцев.

Несмотря на снижение занятости, в первом квартале 2026 года промышленность Германии впервые за два с половиной года показала рост выручки. Доходы достигли 531,5 миллиарда евро, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), сообщило, что в марте инфляция в Германии подскочила до самого высокого уровня более чем за год. Индекс потребительских цен вырос на 2,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали в марте такой динамики после февральского роста на 2%.