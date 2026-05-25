Индекс Мосбиржи рухнул после заявления МИД РФ об ответных ударах

Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2600 пунктов — это произошло после сообщений МИД России о том, что российские войска приступают к ответным ударам по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Сам ты инвестор!».

По информации канала, на 16:49 по мск индекс упал на 1,04% — до 2598,26 пункта. В предыдущий раз индекс падал ниже 2600 пунктов 11 мая.

Напомним, что ранее МИД России сообщил, что удар ВСУ по Старобельску в ЛНР «переполнил чашу терпения» Москвы. После этого дипломатическое ведомство анонсировало «последовательные удары по предприятиям ВПК Украины в Киеве». Кроме того, МИД также посоветовал иностранным гражданам покинуть украинскую столицу, а жителей Киева — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.