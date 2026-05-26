В ВТБ предупредили о риске «эффекта гистерезиса» в экономике России

Длительное нахождение экономики ниже потенциала может привести к "эффекту гистерезиса", избежать этого можно, в частности, за счет ограничения срока жесткой денежно-кредитной политики.

Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ высказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В экономике есть интересное явление, которое в России не наблюдалось в силу того, что ситуация уникальная, - это эффект гистерезиса. Эффект памяти системы. Например, аккумулятор может иметь эффект памяти и не заряжаться выше определенного уровня, - отметил Пьянов. - Если экономика долго находится ниже потенциала, то она может "запомнить" это положение, и производительные силы могут "разучиться" работать выше определенного уровня. Поэтому важно, чтобы эффект гистерезиса в российской экономике не возникал".

Пьянов указал, что избежать этого эффекта можно за счет ограничения срока жесткой денежно-кредитной политики и периода, когда экономика находится ниже потенциала.

"С моей точки зрения, для закрепления инфляционных ожиданий экономика может несколько месяцев находиться ниже потенциала. Если она остается таковой год и более, может возникнуть опасность эффекта гистерезиса", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

