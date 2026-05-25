Минтранс предложил вести реестр грузоперевозчиков на платформе "Гослог"

Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому реестр перевозчиков грузов автомобильным транспортом будет вестись на платформе "Гослог". Документ планируют ввести в действие с 1 марта 2027 года, следует из текста проекта.

"Ведение реестра перевозчиков грузов автомобильным транспортом по территории Российской Федерации осуществляется <...> в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе Российской Федерации "Гослог" путем включения, изменения и исключения сведений о перевозчиках грузов и автотранспортных средствах, используемых ими для перевозок грузов", - говорится в тексте документа.

Согласно проекту, ведение реестра в электронной форме будет осуществлять Ространснадзор и его территориальные органы путем включения, изменения и исключения сведений о перевозчиках и используемых ими транспортных средствах. Включение сведений о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и транспортных средствах в реестр планируется проводить через систему предоставления госуслуг не позднее рабочего дня, следующего за подачей уведомления о начале деятельности через личный кабинет на портале госуслуг.

Проект также предусматривает автоматическое взаимодействие платформы "Гослог" с ЕГРЮЛ, ЕГРИП, государственным реестром транспортных средств и реестром международных перевозчиков через систему межведомственного электронного взаимодействия. Согласно документу, выписки из реестра будут формироваться автоматически в электронной форме с QR-кодом для перехода на страницу со сведениями о перевозчике.

В реестр предлагается включать данные о перевозчике, транспортных средствах, специалистах по безопасности дорожного движения, а также сведения о видах перевозимых грузов и страховом покрытии ответственности перевозчика.