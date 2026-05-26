Дизель и платные дороги обрушили рынок автоперевозок в Польше

Грузовой автотранспорт в Польше оказался в состоянии глубокого кризиса на фоне роста расходов и увеличения числа банкротств компаний. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным газеты, только в первом квартале текущего года в стране обанкротились 1234 транспортные фирмы. Этот показатель сопоставим с общим количеством банкротств за весь предыдущий год.

Основной причиной кризиса издание называет резкое подорожание дизельного топлива примерно на 40%. Рост цен связывают с изменениями на мировом энергетическом рынке и ситуацией на Ближнем Востоке.

Дополнительное давление на отрасль оказывает расширение сети платных дорог внутри Польши, а также увеличение транспортных расходов в соседних странах — Австрия, Германия и Чехия.

В Rzeczpospolita отмечают, что совокупность этих факторов приводит к снижению рентабельности перевозок и росту долговой нагрузки на компании отрасли.

Издание также прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации на рынке автомобильных грузоперевозок в Польше. По оценкам аналитиков, часть малых и средних перевозчиков может быть вынуждена уйти с рынка при сохранении текущего уровня затрат.

Отраслевые эксперты указывают, что особенно уязвимыми оказываются компании, работающие на международных маршрутах, где конкуренция усиливается на фоне роста цен на топливо и дорожные сборы.