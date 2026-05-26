Пошлина на палладий из России вызовет дефицит в США

Введение компенсационной пошлины на российский палладий способно в короткие сроки привести к дефициту этого металла в Соединённых Штатах.

Об этом заявил РИА Новости эксперт Андрей Смирнов.

Ранее министерство торговли США определило ставку пошлины на необработанный палладий из России в размере 109,1%. Окончательное решение о целесообразности такой меры комиссия по торговле примет в течение 45 дней.

По мнению аналитика, внутренний рынок США в краткосрочной перспективе может столкнуться с нехваткой металла. Это, в свою очередь, приведёт к удорожанию как самого палладия, так и продукции, где он используется, — автомобилей, нефтепродуктов, приборов и ювелирных украшений.

Смирнов также полагает, что пошлины спровоцируют перенаправление поставок металла с американского рынка. Промышленному сектору США вряд ли удастся покрыть необходимые объёмы за счёт внутренних мощностей, поэтому на глобальных рынках усилится борьба за поставки.

Ключевым альтернативным экспортёром может выступить ЮАР, которая является вторым крупнейшим производителем палладия в мире и основным поставщиком для Штатов.

Ранее сообщалось, что США ведут отчаянные поиски вольфрама для производства вооружений, поскольку их собственные рудники не работают с 2015 года, а на мировом рынке доминирует Китай.