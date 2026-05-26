Замещение российской нефти признали опасным для Индии

Если весной 2026 года Индия начнет массово замещать российскую нефть латиноамериканской и африканской из-за блокады Ормузского пролива, это нанесет серьезный удар по ее экономике, считает руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер компании «5Д Консалтинг» Михаил Никитин. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что дополнительные импортные расходы могут составить 50–70 миллиардов долларов в год.

© Lenta.ru

По словам экономиста, удлинение логистических маршрутов и потеря российского дисконта, достигавшего 20 долларов за баррель, приведут к росту инфляции и давлению на национальную валюту. Однако главный риск для России заключается в другом: такая переориентация не будет временной, указал он.

«Индия зафиксирует новую диверсифицированную структуру импорта, а долгосрочные контракты с Африкой и Латинской Америкой останутся в силе даже после открытия пролива. Россия потеряет позицию доминирующего поставщика со скидкой, вернувшись на индийский рынок лишь одним из многих конкурентов», — пояснил Никитин.

Специалист отметил парадоксальный эффект блокады Ормуза. Он обратил внимание, что она ускорит создание устойчивых обходных маршрутов и снизит стратегическую зависимость Индии от любого одного пролива.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года индийские импортеры стали активно замещать российскую нефть латиноамериканской и африканской на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. С марта среднесуточные объемы поставок российской нефти в Индию сократились примерно на 29,4 процента.