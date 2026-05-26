Иран пригрозил США нефтью по $200 за баррель

Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил Ирана Эбрагим Зольфагари пригрозил американцам нефтью по $200 за баррель после новых ударов военных США по стране в период действия режима прекращения огня.

Соответствующую угрозу он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По его словам, пока США продолжают свою военную авантюру в регионе дипломатическое соглашение не может быть достигнуто.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Скажите «привет» к нефти по $200 [за баррель]», — заявил он.

Ранее Центральное командование США (СЕНТКОМ) подтвердило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары по объектам на юге Ирана.

18 мая в Иране пригрозили вывести из строя все базы США на юге Персидского залива.