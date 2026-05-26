В США оценили роль российской нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

Значение нефтяного экспорта из России для мировой экономики в текущих условиях сложно переоценить, заявил РИА Новости руководитель американской инвесткомпании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, объемы поставок из РФ весьма существенны, особенно для азиатских стран, которые остро ощущают нехватку сырья от своих традиционных ближневосточных партнеров. Именно этим, считает эксперт, и объясняется критическая важность российской нефти.

Шостак также прокомментировал решение Вашингтона продлить на месяц исключение из санкций в отношении морских поставок российского сырья (предыдущая лицензия истекла 16 мая). Он пояснил, что США идут на такие послабления, пытаясь сдержать рост мировых цен на нефть, вызванный эскалацией на Ближнем Востоке после атак Штатов и Израиля на Иран.

Директор обратил внимание, что еще до окончания срока действия предыдущей лицензии ключевые покупатели из Индии заявляли о намерении продолжать закупки российской нефти, даже несмотря на отсутствие ясности с новыми разрешениями. Причина, по его словам, кроется в многолетней технологической привязке индийских НПЗ к переработке именно российских сортов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали удары по территории Ирана. Перемирие было объявлено 8 апреля, однако затем Вашингтон ввел блокаду иранских портов, а Тегеран ужесточил правила прохода через Ормузский пролив. В результате стратегическая артерия оказалась фактически перекрыта, что парализовало поставки нефти и газа из Персидского залива на мировой рынок.