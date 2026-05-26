России предрекли «долгие годы» нехватки трудовых ресурсов

Нехватка трудовых ресурсов будет наблюдаться в российской экономике еще долгие годы.

Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Экономика России еще долгие годы будет жить в ситуации нехватки трудовых ресурсов. Здесь возможны две модели развития. Экстенсивная модель - это завоз рабочей силы из других стран. Этот процесс носит ограниченный характер. Главный рецепт, на мой взгляд, - интенсификация в отстающих областях - цифровизация, платформизация экономики, использование технологий искусственного интеллекта и роботизация, переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более высокопроизводительные", - сказал он.

По словам Пьянова, в вопросе поддержания экономического роста ВТБ играет серьезную роль, так как имеет так называемый кредитный рычаг.

"Естественно, мы не можем безгранично наращивать кредитный портфель корпоративных клиентов, поэтому вынуждены выбирать, кого кредитуем. По сути во многом на банках лежит селектирующая роль: в какую отрасль или какому предприятию предоставить денежный ресурс, позволяющий нарастить мощности. Кредитный рычаг роста и селективность перетока ресурсов - два фактора влияния банковского сектора в целом и ВТБ в частности на интенсивное развитие экономики", - заключил Пьянов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

