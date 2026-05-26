Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что взаимодействие с Россией в энергетике сохраняет статус одного из главных элементов стратегического партнерства между двумя странами, передает «Sputnik Казахстан».

В министерстве уточнили, что стороны совместно работают в сферах геологоразведки, добычи полезных ископаемых, генерации электроэнергии и перемещения энергоресурсов. Все текущие проекты осуществляются в рамках заключенных ранее соглашений.

Особое внимание уделяется вопросам надежности энергоснабжения и устойчивому функционированию национальных энергосетей. В нефтегазовом секторе сохраняется взаимодействие — в частности, через деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также в области переработки сырья и его транзита.

В министерстве подчеркнули, что такое сотрудничество продолжает играть значимую роль для сохранения стабильности в регионе и долгосрочного развития энергетики.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия всегда сможет находить покупателей на свои стратегически важные минералы, несмотря на санкции Евросоюза.