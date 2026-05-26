Биржевые цены на газ в Европе превысили $555

В ходе утренних торгов во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке продемонстрировали рост, достигнув отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе в начале торгов увеличилась на 1,7%, поднявшись выше 555 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 551,2 доллара.

По состоянию на 9.00 по московскому времени показатель составил 555,9 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 546,8 доллара за тысячу кубометров.

Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. В апреле котировки снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

Двумя днями ранее котировки энергоносителя превысили уровень 625 долларов.

В марте атаки Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному газу.