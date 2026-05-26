Сближение с Европой может сильно ударить по Армении в одной сфере

Если отношения Москвы и Еревана продолжат ухудшаться, армянский экспорт может рухнуть почти на треть, считают эксперты, опрошенные «Известиями». В 2025 году внешний товарооборот Армении уже сократился почти на 29%, до 21,4 миллиарда долларов, напомнил основатель и гендиректор «Финголд» Антон Никитин.

Членство в ЕАЭС остается для Еревана главным фактором экономической стабильности, отметила профессор РУДН Анна Пак. Союз открывает доступ к крупному рынку без пошлин и барьеров, тогда как пробиться в Европу мешают жесткие требования.

Взаимодействие двух стран давно переросло в глубокую кооперацию, добавила управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Они дополняют друг друга в сельском хозяйстве, промышленности и логистике, а Армения служит транзитным коридором на Ближний Восток.

Именно Ереван понесет серьезные потери при ухудшении отношений, считает Никитин. Россия — ключевой торговый партнер Армении, и оперативно заменить ее ни Европой, ни Ираном, ни странами Ближнего Востока не выйдет.

Для российской экономики последствия будут мягче — доля Армении в торговом обороте РФ невелика. В 2025 году товарооборот составил около 6,4 миллиарда долларов, напомнила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.