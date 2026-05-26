Спрогнозированы обрушение цен на нефть и замедление роста рубля

На ближайшую перспективу ожидается повышенная волатильность на нефтяном рынке, цены продолжат опускаться и могут достичь $88 за баррель. Об этом в беседе с RT сообщил начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

© Газета.Ru

Комментируя прогноз о ситуации на нефтяном рынке, он подчеркнул, что на данный момент все зависит от переговоров США с Ираном по вопросу возобновления поставок через Ормузский пролив. На данный момент это ключевой фактор, исходя из которого можно делать прогнозы, подчеркнул эксперт.

Соболев напомнил, что с открытия торгов фьючерсы Brent опустились ниже $100. Это, по его словам, говорит о том, что цены могут скорректироваться до $88 за баррель. При этом к началу лета прогнозируется верхняя граница цен на уровне не более $108. На этом фоне укрепление российской нацвалюты будет уже не таким стремительным, считает эксперт.

«Ослабление накала ближневосточного фактора может замедлить рост рубля в недельных диапазонах 70—74 рубля за доллар», — заключил аналитик.

Напомним, накануне августовские фьючерсы на нефть Brent снизились на 6,22% — до $93,98 за баррель, впервые с 21 апреля опустившись ниже отметки $94. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 6,37%, до $90,45. Сообщалось также, что с утра цены заметно снижались на фоне возможного заключения мирной сделки между США и Ираном.