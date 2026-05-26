СБ РФ: кризис на Ближнем Востоке ускорил процесс экономического угасания Европы
Конфликт на Ближнем Востоке ускорил процесс деиндустриализации Европы, что ведет к ее дальнейшему экономическому угасанию.
Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов на открытии Международного форума по безопасности.
"Последствия кризиса на Ближнем Востоке уже сегодня ощутили на себе практически все страны мира. Применяются особые механизмы, направленные на сдерживание цен на топливо, ложащиеся дополнительным обременением на госбюджеты. Мы наблюдаем падение промышленного производства, снижение инвестиционной активности и усиление инфляционного давления. Данные тенденции ускорили процессы деиндустриализации Европы и привели к ее дальнейшему угасанию", - отметил замсекретаря СБ России.