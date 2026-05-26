Стало известно о начале продовольственной «тихой войны»

Россия укрепляет позиции на мировом зерновом рынке, превращая продовольствие в геополитический инструмент. На Всероссийском зерновом форуме в Сочи глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что страна сохраняет первое место по экспорту пшеницы, передает РИА Новости.

В текущем сезоне планируется поставить за рубеж около 60 миллионов тонн зерна — на 11% больше, чем в 2025 году. Россия обеспечивает примерно 20% мирового экспорта пшеницы, а ее зерно покупают более ста стран.

По словам Лут, Москва намерена перейти от роли сырьевого поставщика к комплексному аграрному партнерству. Речь идет о строительстве портов, дорог, элеваторов и заводов за рубежом, а также о предоставлении услуг по управлению сельским хозяйством. Помимо традиционных партнеров, — Египта, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Алжира и Марокко — быстро растут поставки в Нигерию, Эфиопию, Кению, Танзанию, Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индонезию.

На этом фоне разворачивается «тихая война» за продовольственные рынки Африки и Азии, где население быстро растет, а собственного зерна не хватает. Конкуренты делают ставку на искусственный интеллект. Ожидается, что рынок агро-ИИ достигнет 30 миллиардов долларов. Технологии позволяют резко повысить урожайность, выводить новые сорта за 1-3 года вместо 7-15 и быстрее проверять комбинации признаков.

С 2012 года власти РФ делают упор на прорывы в селекции, говорится в материале. В рамках нацпроекта «Продовольственная безопасность» научные организации получают новое оборудование, создаются агробиотехнопарки. Уровень обеспеченности отечественными семенами уже достигает 70%, к 2030 году он вырастет до 75%. В геномном центре Тимирязевской академии ведется ускоренное выведение новых сортов пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, рапса, ячменя, гороха и картофеля, устойчивых к болезням и адаптированных под конкретные климатические условия.