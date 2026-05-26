Эксперт указал на важность мер по «обелению» экономики в России

Они позволят создать равные условия для конкуренции.

При этом подобные решения не должны привести к росту цен в стране. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко.

«Почему процессы по обелению экономики в целом важны? Потому что когда у вас один сектор, одна часть экономики работает в белую, а другая работает в серую, то создает неравные условия для конкуренции, и честный бизнес просто заведомо проигрывает. Поэтому в целом обеление — процесс хороший, но здесь надо не переборщить. Так, чтобы это не вылилось, не транслировалось в рост цен для потребителей и чтобы не создалась слишком избыточная нагрузка, потому что сейчас поддавливают разные факторы. Это и денежно-кредитная политика достаточно жёсткая. Это и крепкий курс рубля, который ухудшает положение и компаний, которые производят в России, и экспортёров. Это и произошедший рост налогов».

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин перечислил меры для стимулирования экономики. Одна из первых — это взвешенная политика по обелению экономики. Также необходимы решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний, отметил он в интервью РИА Новости.