Война в Иране ударила по экономике западных стран

Война в Иране, повлекшая за собой масштабные перебои в поставках энергоресурсов с Ближнего Востока и их стремительное удорожание, ударила по экономике ряда западных стран. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Одним из последствий кризиса стало замедление темпов роста реальных зарплат жителей развитых стран, отмечается в материале. Рост окладов в США оказался ниже прироста потребительских цен — 3,6 против 3,8 процента. Таким образом, индексация выплат фактически свелась на нет ускорением инфляции.

Схожая ситуация сложилась и в Великобритании. В этой стране рост реальных зарплат по итогам января-марта оказался близок к нулю. Под угрозой оказались также государства еврозоны, где усиливается энергетический кризис из-за резкого сокращения поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это обстоятельство, предупредили эксперты, угрожает восстановлению доходов населения после инфляционного скачка 2022 года, вызванного конфликтом на Украине.

В случае затяжной блокировки Ормузского пролива, прогнозировал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок может столкнуться с новой фазой кризиса. На фоне повышенного спроса на топливо летом, пояснил он, с большой долей вероятности усилится нагрузка на и без того частично нарушенные поставки нефти и других энергоресурсов с Ближнего Востока. При таком раскладе дисбаланс глобального спроса и предложения сырья усилится, что подтолкнет стоимость эталонной североморской марки нефти Brent к 180 долларам за баррель, констатировал аналитик.