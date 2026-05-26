С чем столкнется Европа после открытия Ормузского пролива

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik рассказал, какими последствиями для рынка чревато открытие Ормузского пролива.

По мнению эксперта, как минимум, в Европе можно будет наблюдать существенное подорожание топлива. Он объяснил это тем, что сейчас европейцы компенсируют свой дефицит из хранилищ.

Как заметил Юшков, европейские лидеры усугубили ситуацию тем, что ограничили поставки от отдельных поставщиков, прежде всего из России. Он подчеркнул, что дизельное топливо — одно из наиболее критичных, и если раньше Европа брала его у РФ, то потом они переключились на Ближней Восток, однако их нефтеперерабатывающие заводы заточены в основном на производство бензина, поэтому с дизельным топливом и авиакеросином возникают большие проблемы.

Эксперт обратил внимание на то, что «нефтяной кризис» затягивается, и даже после открытия Ормуза нынешнее исчерпание стратегических резервов будет сказываться на рынке. Он добавил, что из-за высокого спроса на нефть после открытия Ормузского пролива стоимость этого энергоресурса не упадет, а останется прежней.