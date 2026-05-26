Администрация Трампа обсуждает инвестиции в экономику Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры с представителями деловых кругов о возможных вложениях в экономику Кубы.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

«Администрация поддерживает контакты с бизнес-лидерами по поводу потенциальных будущих инвестиций на острове», — пишет издание со ссылкой на человека, знакомого с обсуждениями.

Источник отказался от подробностей, однако подтвердил сам факт того, что американские чиновники проводят соответствующие переговоры.

В последние месяцы США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой национальной безопасности США.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. На фоне жёсткой риторики и санкций новость о возможных инвестициях выглядит неожиданным поворотом в американо-кубинских отношениях. Официальных комментариев от Белого дома и Госдепартамента пока не поступало.