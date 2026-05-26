Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на Международном форуме по безопасности, что средства, выделенные для финансирования Киева со стороны международных институтов, никогда не вернутся и не окупятся. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат напомнила, что только по линии Международного валютного фонда (МВФ) Украине с 2022 года выделено и обещано финансирование в объеме $23,7 млрд. По ее словам, МВФ и Всемирный банк наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим, несмотря на то, что все понимают, что режим на Украине неплатежеспособен.
«Сейчас не говорю о его террористической окраске, о его преступности, но ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту, они никогда не вернутся. Я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться», — сказала Захарова.