Погодные аномалии могут спровоцировать новый рост мировых цен на газ

Азию ждет изнуряющая жара, которая резко увеличит нагрузку на энергосети. Синоптики прогнозируют температуру выше нормы, а природный феномен Эль-Ниньо может усугубить ситуацию, сообщает Bloomberg.

Это приведет к массовому использованию кондиционеров и перегрузке электросетей на фоне высоких цен на энергоносители. Главный риск — резкий скачок спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере СПГ.

Война на Ближнем Востоке парализовала пятую часть мировых поставок СПГ, но до сих пор экстремальных скачков цен не было. Эксперты объясняют это «межсезонным затишьем» — спрос на отопление упал, а на охлаждение еще не вырос. Плюс в марте-апреле временно снизился импорт Китая. Однако ситуация меняется: закупки КНР восстанавливаются, а Европе нужно заполнять хранилища перед зимой.

По оценке аналитика MST Marquee Сола Кавоника, полный эффект от закрытия Ормузского пролива еще не проявился. Если пролив останется заблокированным, цены на СПГ к августу могут вырасти еще на 50%.

Эль-Ниньо проявится в период с июня по август. Это явление обычно подавляет дожди над Индией и Юго-Восточной Азией. Для Китая оно несет двойную угрозу: север страны рискует столкнуться с засухой и жарой. В Японии средняя температура может подняться на 1,5°C выше нормы.

Критическим фактором станет выработка ГЭС в Китае. Если дожди обеспечат приток воды, потребность в газовой генерации снизится. Но засушливый север может нивелировать этот эффект.