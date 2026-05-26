Раскрыто требование Ирана в рамках сделки с США

Иран хочет разморозки 24 миллиардов долларов из своих активов в рамках сделки с США. Об этом со ссылкой на близкий к переговорной группе источник сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, в рамках меморандума о взаимопонимании, который станет частью сделки о мире между Тегераном и Вашингтоном, могут быть разморожены около 24 миллиардов долларов, и исламская республика хочет получить половину этой суммы сразу после подписания документа. Оставшаяся часть станет доступна в течение последующих 60 дней.

Как заявил источник, переговоры в Катаре в целом прошли хорошо и привели к общему прогрессу в переговорах. Учитывая опыт соглашения по либерализации иранских денег в Южной Корее и Катаре, особое внимание уделялось тщательному отслеживанию этапов реализации, чтобы этот опыт не повторился, пояснил он.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры о прекращении войны в Иране стратегической ошибкой. Он выразил надежду, что дипломатический процесс провалится. По его мнению, Вашингтон позволил Тегерану восстановить нанесенный ранее ущерб. Болтон также раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в отсутствии стратегического видения.