Стоимость газа на европейских биржах выросла на 2,5%

В начале утренних торгов котировки природного газа на европейских площадках увеличились на 2,5%, закрепившись выше 570 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость июньских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,5%, поднявшись выше 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Открытие торгов произошло на отметке 558,7 доллара, а к 9:01 по московскому времени показатель достиг 572,4 доллара.

Средние котировки газа в Европе за март подскочили почти на 60% по сравнению с февралем на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Впервые с февраля 2023 года цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле наблюдалось снижение на 14% – примерно до 540 долларов.

Максимальная стоимость газа в период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий по производству СПГ в Катаре. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая стоимость газа в Европе превысила 625 долларов за тысячу кубометров.

На следующий день котировки июньских фьючерсов поднялись выше 612 долларов.

К 20 мая цена природного газа на европейских биржах закрепилась вблизи отметки 620 долларов.