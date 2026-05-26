Тайвань обошел Индию и стал пятым фондовым рынком в мире по объему

Капитализация фондового рынка Тайваня достигла $4,95 трлн, обойдя показатель Индии ($4,92 трлн). Рынок поднялся на пятое место в глобальном рейтинге, уступая только США, материковому Китаю, Японии и Гонконгу, пишет Bloomberg.

Главный драйвер – ралли акций чипмейкера TSMC на 46% с начала года на фоне глобального ИИ-бума. Сейчас на долю TSMC приходится около 42% веса бенчмарка Taiex (сам индекс вырос более чем на 50% в 2026 году), что указывает на экстремальную концентрацию рынка.

Пока азиатские производственные хабы (Тайвань и Южная Корея ) аккумулируют капиталы ИИ-инвесторов, Индия столкнулась с рекордным оттоком. Иностранные фонды с начала года распродали индийские акции почти на $24 млрд. Причины: завышенные мультипликаторы локального рынка, замедление роста корпоративных прибылей, ослабление рупии, дорогие энергоносители и полное отсутствие в стране технологических компаний, напрямую связанных с ИИ. Индийский индекс уже просел на 8%, рискуя прервать десятилетний цикл роста, а вес Индии в индексе MSCI EM упал с 19% до 12%.

Дополнительным стимулом для ралли Тайваня стало смягчение лимитов местного финансового регулятора: внутренним фондам разрешили держать до 25% чистых активов в одной акции (ранее лимит составлял 10%), если ее вес в индексе превышает 10%. На данный момент под этот критерий подходит только TSMC. По оценкам JPMorgan, эта норма обеспечит приток в акции чипмейкера еще более $6 млрд.

При этом экономически Индия по-прежнему доминирует: по оценкам Международного валютного фонда, ее ВВП составляет $4,15 трлн против $977 млрд у Тайваня. По мнению аналитиков, индийский рынок сейчас выглядит перегретым, однако долгосрочный тренд на переток сбережений местного населения из кеша в финансовые активы остается в силе.