Последние события на Ближнем Востоке нанесли новый удар по нефти

Во вторник цены на нефть Brent выросли на 3,4% — до 99,39 доллара за баррель. Причиной стали военные операции США на юге Ирана и противоречивые заявления Дональда Трампа о переговорах с Тегераном. Фьючерсы на американскую WTI, напротив, упали на 3,9% — до 92,85 доллара за баррель после длинных выходных в США, сообщает CNBC.

Американские военные нанесли удары по югу Ирана, атаковав суда, готовившиеся к установке мин, и ракетные пусковые установки. В ЦЕНТКОМе заявили, что действовали в целях самообороны. Иранский Корпус стражей исламской революции пообещал ответить на нарушение перемирия — Тегеран сообщил об обнаружении и нейтрализации американских беспилотников и истребителя F-35.

Иранское агентство «Тасним» назвало переговоры с США «в целом положительными», но предупредило, что меморандум о взаимопонимании подпишут только после разблокировки 24 миллиардов долларов замороженных активов.

Трамп, в свою очередь, призвал Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию присоединиться к соглашениям о нормализации отношений арабских стран с Израилем. Переговоры с Ираном, по его словам, идут успешно, но в случае провала США могут вернуться к военным действиям, говорится в материале.

На мировом нефтяном рынке усиливается напряженность, констатировали в UBS. Запасы нефти сократились на 246 миллионов баррелей в марте-апреле, а общие потери добычи могут превысить миллиард баррелей к концу мая.