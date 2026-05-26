Фицо: жалобу на запрет импорта российского газа поддержат многие страны

Андрей Дуванов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жалобу Братиславы на запрет импорта российского газа поддержат многие страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

По словам Фицо, многие руководители европейских стран «намекают ему», что могут присоединиться к жалобе Словакии. Он также добавил, что его страна чувствует себя «очень сильной» в этом вопросе, потому что у нее готова хорошая аргументация.

«Мы подали жалобу на ЕК из-за того, что в 2027 году прекратятся поставки российского газа. Мы чувствуем себя в целом очень сильными, потому что нам многие говорят, что у нас очень сильная аргументация. Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся», — заявил он.

Напомним, что в апреле Словакия подала жалобу в Суд Евросоюза из-за запрета на импорт российского газа. По словам Фицо, разбирательство не является конфликтом с Евросоюзом, но представляет из себя вынужденную реакцию для защиты своих экономических интересов.

Ранее Фицо назвал условия для вступления Украины в Евросоюз.