Фицо: жалобу на запрет импорта российского газа поддержат многие страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жалобу Братиславы на запрет импорта российского газа поддержат многие страны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фицо, многие руководители европейских стран «намекают ему», что могут присоединиться к жалобе Словакии. Он также добавил, что его страна чувствует себя «очень сильной» в этом вопросе, потому что у нее готова хорошая аргументация.

«Мы подали жалобу на ЕК из-за того, что в 2027 году прекратятся поставки российского газа. Мы чувствуем себя в целом очень сильными, потому что нам многие говорят, что у нас очень сильная аргументация. Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся», — заявил он.

Напомним, что в апреле Словакия подала жалобу в Суд Евросоюза из-за запрета на импорт российского газа. По словам Фицо, разбирательство не является конфликтом с Евросоюзом, но представляет из себя вынужденную реакцию для защиты своих экономических интересов.

