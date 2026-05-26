Пленарное заседание ПМЭФ 2026: дата, время, спикеры и ключевые темы

Пленарное заседание - центральное событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где формируется ключевая экономическая и политическая повестка. Именно здесь выступают первые лица государств, включая Владимира Путина, подводятся итоги форума и задаются главные ориентиры развития экономики, технологий и международного сотрудничества.

© Российская Газета

Многие участники и зрители уже сейчас интересуются, когда выступает Путин на ПМЭФ, во сколько пленарное заседание, где проходит пленарка, кто участвует в пленарном заседании и что обсуждают на ПМЭФ.

Коротко о главном

Пленарное заседание ПМЭФ-2026 пройдет 5 июня в "Экспофоруме"Главное событие форума с участием Владимира Путина и мировых лидеров.

Повестка - глобальная экономика, БРИКС, технологии и новая модель роста.

Длительность - обычно 3-4 часа.

Вход - по аккредитации, доступна онлайн-трансляция.

Когда и во сколько пройдет пленарное заседание ПМЭФ 2026

Пленарное заседание состоится 5 июня 2026 года, ориентировочно во второй половине дня. Обычно мероприятие длится 3-4 часа, с 14:00 до 17:30. Точное время публикуется ближе к форуму и может корректироваться из-за графиков международных участников.

Где проходит пленарное заседание

Заседание проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Площадка отличается современной инфраструктурой, усиленной безопасностью, отдельной зоной для пленарных сессий и всем необходимым для приема международных делегаций.

Кто участвует в пленарной сессии

В пленарной сессии принимают участие президент РФ, главы государств, министры и топ-менеджеры крупнейших компаний.

Основные участники:

Владимир Путин;

представители правительств;

международные делегации;

главы корпораций и инвесторы.

В этом году ожидаются представители Китая, стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Какие основные темы повестки

Ключевые темы пленарного заседания ПМЭФ варьируются каждый год в зависимости от актуальных глобальных вызовов.

Основные направления:

многополярная экономика;

роль БРИКС и ЕАЭС;

искусственный интеллект;

энергетика и ресурсы;

логистика и торговля;

рынок труда и миграция.

Как проходит пленарное заседание

Формат заседания включает выступления лидеров, панельную дискуссию и ответы на вопросы.

Этапы:

вступление модератора;

основное выступление президента;

выступления международных гостей;

панельная дискуссия;

ответы на вопросы.

Событие отличается строгим регламентом, высокой медиавовлеченностью и ключевыми заявлениями, которые влияют на рынки.

Где смотреть трансляцию

Трансляция пленарного заседания доступна онлайн на официальном сайте форума, федеральных телеканалах и популярных онлайн-платформах. "Российская газета" также каждый год ведет трансляцию выступления Путина на пленарном заседании.

Часто задаваемые вопросы

Когда пройдет пленарное заседание ПМЭФ 2026?

5 июня 2026 года, ориентировочно с 14:00 до 17:30.

Во сколько начинается пленарка ПМЭФ?

Точное время объявят ближе к форуму, обычно старт во второй половине дня.

Где проходит пленарное заседание?

В КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Кто выступает на пленарной сессии?

Владимир Путин, главы государств, министры, руководители крупнейших компаний.

На официальном сайте форума, сайте "Российской газеты", федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

Заключение

Пленарное заседание ПМЭФ - ключевая точка форума, где формируются глобальные экономические ориентиры и звучат главные заявления года. Это событие определяет повестку не только для бизнеса, но и для международной политики, поэтому интерес к нему традиционно максимальный как у участников, так и у широкой аудитории.