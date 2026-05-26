Пленарное заседание ПМЭФ 2026: дата, время, спикеры и ключевые темы
Пленарное заседание - центральное событие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где формируется ключевая экономическая и политическая повестка. Именно здесь выступают первые лица государств, включая Владимира Путина, подводятся итоги форума и задаются главные ориентиры развития экономики, технологий и международного сотрудничества.
Многие участники и зрители уже сейчас интересуются, когда выступает Путин на ПМЭФ, во сколько пленарное заседание, где проходит пленарка, кто участвует в пленарном заседании и что обсуждают на ПМЭФ.
Когда и во сколько пройдет пленарное заседание ПМЭФ 2026
Пленарное заседание состоится 5 июня 2026 года, ориентировочно во второй половине дня. Обычно мероприятие длится 3-4 часа, с 14:00 до 17:30. Точное время публикуется ближе к форуму и может корректироваться из-за графиков международных участников.
Где проходит пленарное заседание
Заседание проходит в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Площадка отличается современной инфраструктурой, усиленной безопасностью, отдельной зоной для пленарных сессий и всем необходимым для приема международных делегаций.
Кто участвует в пленарной сессии
В пленарной сессии принимают участие президент РФ, главы государств, министры и топ-менеджеры крупнейших компаний.
Основные участники:
- Владимир Путин;
- представители правительств;
- международные делегации;
- главы корпораций и инвесторы.
В этом году ожидаются представители Китая, стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.
Какие основные темы повестки
Ключевые темы пленарного заседания ПМЭФ варьируются каждый год в зависимости от актуальных глобальных вызовов.
Основные направления:
- многополярная экономика;
- роль БРИКС и ЕАЭС;
- искусственный интеллект;
- энергетика и ресурсы;
- логистика и торговля;
- рынок труда и миграция.
Как проходит пленарное заседание
Формат заседания включает выступления лидеров, панельную дискуссию и ответы на вопросы.
Этапы:
- вступление модератора;
- основное выступление президента;
- выступления международных гостей;
- панельная дискуссия;
- ответы на вопросы.
Событие отличается строгим регламентом, высокой медиавовлеченностью и ключевыми заявлениями, которые влияют на рынки.
Где смотреть трансляцию
Трансляция пленарного заседания доступна онлайн на официальном сайте форума, федеральных телеканалах и популярных онлайн-платформах. "Российская газета" также каждый год ведет трансляцию выступления Путина на пленарном заседании.
Часто задаваемые вопросы
На официальном сайте форума, сайте "Российской газеты", федеральных телеканалах и онлайн-платформах.
Заключение
Пленарное заседание ПМЭФ - ключевая точка форума, где формируются глобальные экономические ориентиры и звучат главные заявления года. Это событие определяет повестку не только для бизнеса, но и для международной политики, поэтому интерес к нему традиционно максимальный как у участников, так и у широкой аудитории.