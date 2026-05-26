В России могут запретить экспорт авиакеросина и дизтоплива
Власти России могут запретить вывоз из страны авиакеросина и дизтоплива. Об этом сообщает РБК.
Источник сообщает, что этот запрет будет действовать одновременно с эмбарго на экспорт бензина. Запрет могут принять в ближайшее время — этот вопрос уже обсуждался на совещании с вице-премьером Александром Новаком. На данном этапе инициативу рассматривают в Минэкономразвития. После этого станут известны сроки вступления решения в силу.
Отмечается, что запрет может быть временным и продлится один или два месяца. Окончательное решение по этому поводу еще не принято.
Напомним, что в начале апреля власти России запретили вывоз из страны бензина.