Стало известно, как Россия ответит на сближение Армении с ЕС

Дальнейшее сближение с ЕС грозит Армении полной остановкой поставок из России газа, нефтепродуктов и алмазов, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Ереван в последние месяцы предпринял ряд шагов, направленных на вхождение в Евросоюз. Москва обратила внимание на действия правительства Армении и приняла ответные меры.

В частности, Россия пришла к выводу о необходимости заморозить или денонсировать двусторонние соглашения, в рамках которых был введен беспошлинный режим на поставки в республику энергоресурсов и алмазов.

Журналисты уточнили, что министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил письмо министерству территориального управления и инфраструктур Армении.

В документе отмечается, что декларируемое правительством республики стремление вступить в ЕС ставит под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Также Цивилев подчеркнул, что попытки Еревана войти в ЕС не соответствуют неоднократно предпринятым Москвой «практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, в свою очередь, что льготная цена на газ для Армении, гарантированная в рамках подписанных соглашений, станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

По его словам, льготы невозможны для «участников иных интеграций», таких как Евросоюз. Он добавил, что для европейцев действует рыночная цена, составляющая по состоянию на конец мая около $584 за 1 тыс. кубометров.