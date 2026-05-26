Путин назвал общую сумму вложений России в экономику Казахстана

Общая сумма, которую Россия вложила в экономику Казахстана, составляет почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда».

«При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России», — отметил президент.

Он подчеркнул, что при участии инвесторов из России в Казахстане сейчас реализуется около 70 крупных проектов.

Путин написал статью для «Казахстанской правды» в преддверии визита в Казахстан.