Хакасия планирует подписать на ПМЭФ инвестиционные соглашения на 15 млрд

Правительство Хакасии планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме инвестиционные соглашения на общую сумму 15 млрд рублей.
Такие предварительные данные озвучил в ходе "прямой линии" глава республики Валентин Коновалов.
"Мы туда едем с конкретными проектами, предложениями для потенциальных инвесторов. Пройдет, конечно, огромное количество встреч <…> Ряд инвестиционных проектов будет подписан, предварительно, на сумму более 15 млрд рублей", - сообщил глава региона, не уточнив, о каких проектах идет речь.
По его словам, участие в работе форума примет он сам, а также представители экономического блока правительства.
О форуме
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.