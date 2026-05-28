Представители более 130 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ

Представители более 130 стран и территорий на данный момент подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 3-6 июня.

Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

"Среди участников главы государственных структур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества и представители СМИ. Президент США Дональд Трамп направил на ПМЭФ-2026 своего представителя, председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Кука для участия в мероприятиях форума, в том числе в сессии "Россия - США: диалог культур", - отмечается в сообщении.

Американская торговая палата в России (АмЧам) и Фонд Росконгресс проведут бизнес-диалог "Россия-США", который организуется для обсуждения перспектив взаимодействия между российскими и американскими бизнесами, а также возможных совместных проектов в условиях новой глобальной экономической реальности.

"Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества. К настоящему времени в мероприятиях Форума свое участие подтвердили представители более 130 стран и территорий, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей. Петербургский международный экономический форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.