Если Армения решит выйти из Евразийского экономического союза, под угрозой окажется почти 40% ее внешней торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Отказ от членства в ЕАЭС лишит Ереван торговых преференций, которые дает союз: единой пониженной пошлины в 5% для стран объединения и права на беспошлинный ввоз ряда товаров.

В 2025 году Армения поставила в государства ЕАЭС продукцию на 3,2 миллиарда долларов. Основная сумма пришлась на Россию — 2,9 миллиарда. Импорт из стран союза составил 5 миллиардов долларов, из них 4,87 миллиарда — тоже из РФ. Таким образом, совокупный товарооборот Еревана с партнерами по ЕАЭС достиг 8,2 миллиарда долларов, а с остальным миром — 13,2 миллиарда. Доля союза в армянской торговле — 38,5%.

В марте парламент Армении одобрил закон о начале процедуры вступления в Евросоюз, в апреле его подписал президент Ваагн Хачатурян. На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном Владимир Путин предупредил, что одновременно находиться в таможенном союзе и с ЕАЭС, и с ЕС невозможно.

Ереван предпринял несколько шагов, которые Москва назвала недружественными. В МИД России заявляли, что Запад стремится привлечь Армению на свою сторону, обещая ей членство в ЕС. Армянское руководство, однако, не учитывает эти предупреждения.