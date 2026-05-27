Силуанов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

«Чистая» цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен в нынешних условиях усиления геополитической напряженности. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о том, есть ли у ведомства план Б на случай, если цена нефти вернется к $40, он отметил, что базовая цена на нефть, или цена отсечения, — параметр долгосрочной бюджетной политики. Если ее каждый год корректировать, то целеполагания бюджетного правила размываются.

Ведомство говорит об уровне базовой цены на нефть на долгосрочном горизонте — десять лет и более. Текущая конъюнктура не должна влиять на цели бюджетной политики, подчеркнул министр.

«... в условиях усиления геополитической напряженности и роста давления на логистическую инфраструктуру «чистая» цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен», — сказал Силуанов.

По его мнению, в ближайшей перспективе вряд ли стоит закладываться на существенное улучшение ситуации и сокращение издержек.

На этой неделе стоимость нефти Brent впервые с 21 апреля упала ниже отметки $94 за баррель.