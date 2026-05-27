«Это просто невозможно!»: Как ударит по Армении «газовый разрыв» с Россией

Министр энергетики России предупредил Армению, чем грозят шаги Еревана в ЕС, Песков указал «друзьям» на рыночные цены, а Медведев упрекнул «временщика Никола» в приеме «мерзких врагов».

Вслед за проблемами с поставками в Россию овощей и фруктов Армении грозит потеря скидок на поставки нефти и газа. Эти новости пришли на фоне отказа премьера Армении от участия во встрече глав государств ЕАЭС и мечтах Еревана о вступлениях в Евросоюз.

АРМЕНИЯ В ЕС: БЕЗ ГАЗА И АЛМАЗОВ

Тучи над Арменией стали сгущаться в День смеха, 1 апреля, когда в Кремль пожаловал премьер-министр этой страны Никол Пашинян. Президент РФ Владимир Путин провел тогда жесткий разговор с армянским политиком, который в СМИ даже назвали «началом конца» Пашиняна. Путин, в частности, высказался о намерении Армении вступить в Евросоюз.

«Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но должно быть очевидно и должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭСом невозможно. Это просто невозможно по определению», - предупредил Путин.

После этого Пашинян не приехал 9 мая на Парад Победы в Москву, а на днях стало известно, что без него пройдет 28 мая в Казахстане и Евразийский экономический форум с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 27 мая издание «Коммерсантъ» сообщило, что Москва грозит Армении разрывом соглашения о поставках газа и не только.

«РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС», - пишет издание, ссылаясь на письмо главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева армянским коллегам.

Отмечается, что Армения сегодня практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В качестве альтернативы Ереван может закупать газ у Евросоюза, Турции и Азербайджана, однако сегодня Армении будет сложно найти соответствующие объемы на дефицитном рынке на фоне закрытия Ормузского пролива, считают эксперты.

Путин на памятной встрече с Пашиняном 1 апреля указывал ему и на цены на газ.

«На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе где-то зашкаливают - $600 за тысячу кубов! Россия продает газ Армении за $177,5 за тысячу кубов. Разница большая, разница существенная… Мы здесь с вами частенько спорим, я знаю, что вы настаиваете на некоторых других способах определения цены на энергоносители… Но это все-таки другой порядок: 600 и 177,5», - повторил президент РФ.

Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прямо сказал 25 мая, что в случае вступления Армении в Евросоюз ее ждут рыночные цены на газ.

«Мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. (…) Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям», — дружески заметил Песков.

На этом фоне информагентство РИА Новости подсчитало, что в случае выхода из Евразийского экономического союза Армения «рискует почти 40 процентами своего товарооборота».

ЦВЕТЫ, ФРУКТЫ И «МЕРЗКИЕ ВРАГИ»

Громкие заявления в адрес Армении и ее премьера прозвучали 25 мая и из уст зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины (…) Его государство - один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС. Сегодня он поставил наши отношения под прямую угрозу. По сути разорвал связи с ОДКБ (…), отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване мерзких врагов России», - возмутился Дмитрий Анатольевич.

Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении, однако этим дело не ограничилось.

«Вопрос в том, что у нас проблемы — это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами», - напугал в тот же день глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил НСН в этой связи, что Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России.

«Будет искаться какая-то диверсификация поставщиков, но надо понимать, что очень ограниченные возможности в этом плане. Этому способствует и наличие Турции, у которой посевные площади больше, а климат такой же. Турецкая конкуренция вряд ли даст возможность развивать новые направления и рынки. При этом в последние годы у Армении доля сельского хозяйства в доходах сокращается», - отметил эксперт.

Весной 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления его страны в Европейский союз, принятый ранее парламентом. В 2015 году Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, в который также входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.