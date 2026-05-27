Германия теряет рабочие места: промышленность и сферы услуг в кризисе

В первом квартале 2026 года немецкая экономика потеряла 486 тысяч рабочих мест, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ. Больше всего пострадала промышленность, но кризис затронул и другие сектора, пишет РИА Новости.

Торговля, транспорт и сфера гостеприимства лишились 81 тысячи сотрудников, сфера корпоративных услуг — 72 тысячи, ИКТ — 24 тысячи. Промышленность потеряла 171 тысячу рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, строительство — 27 тысяч. СМИ ФРГ отмечают, что рынок труда Германии все глубже уходит в кризис, при том что в еврозоне занятость выросла на 0,5%, а в целом в ЕС — на 0,6%.

Гендиректор «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь связывает ситуацию с четырьмя причинами. Во-первых, промышленный выпуск снижается с 2022 года, и Федерация немецкой промышленности (BDI) признала, что впереди не восстановление, а стагнация. Во-вторых, слабый внешний спрос: экспорт в Китай упал на 12,5% в первом квартале — до 18 миллиардов евро. В-третьих, дорогой капитал обвалил строительство: количество сданных жилых объектов сократилось на 18% до 206,6 тысячи, что потянуло вниз смежные отрасли. В-четвертых, конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый энергетический шок, ударивший по себестоимости.

Сокращения в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, корпоративных услугах и ИКТ — это вторичный эффект, поясняет Тюнь. Когда у производителей мало заказов, они урезают логистику, маркетинг, консалтинг и IT-подряды. Падение строительства бьет по перевозкам и торговле материалами. Экономия домохозяйств сказывается на рознице и ресторанах.

Доцент ГУУ Максим Чирков отмечает, что снижение занятости ведет к социальным проблемам, падению налоговых поступлений и росту госрасходов на соцподдержку. Уровень безработицы в Германии достиг 6,4%, число безработных — 3 008 000 человек.

Доцент Финансового университета Артем Пылин добавляет, что рост безработицы снизит потребление, замедлит экономику и усугубит деиндустриализацию — быстрее всего рабочие места теряют автопром, машиностроение и химическая промышленность.